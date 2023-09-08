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        Bursa'da restoranda müşterilerin garsonu darbettiği kavga güvenlik kamerasında

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir restoranda garsonu darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:39 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:39
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        Bursa'da restoranda müşterilerin garsonu darbettiği kavga güvenlik kamerasında
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        Yol kenarında bulunan dinlenme tesisindeki restoranda sipariş verdikleri yemeğin hazırlanmasının geciktiği iddiasıyla Cengiz Y, Gürkan Y, İsmail Y. ve Muhammed Y. ile garson Murat T. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine söz konusu 4 kişi, Murat T'yi darbedip sandalye fırlattı. Çalışanların ve diğer müşterilerin araya girmesiyle sona eren tartışmaya karışan 4 kişi kaçtı. Başından darbe alan garson ise yaralandı.

        İhbar üzerine restorana jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Murat T'nin başına dikiş atıldı.

        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkma yasağı konularak salıverildi.

        Dinlenme tesisinin güvenlik kamerası kayıtlarında, oturdukları masadan kalkan 4 kişiden 2'sinin tartıştıkları garsonu darbettikleri, daha sonra çevredekilerin tartışmaya dahil olduğu ve sandalyelerin havada uçuştuğu görülüyor.

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