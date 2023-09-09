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        Kestel Belediyesinin geleneksel sünnet şöleninde 72 çocuk aileleriyle eğlendi

        Bursa'nın Kestel ilçesinde belediye tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni ile 72 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 09:37 Güncelleme: 09.09.2023 - 09:38
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        Kestel Belediyesinin geleneksel sünnet şöleninde 72 çocuk aileleriyle eğlendi
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        ​​​​​​​Kestel Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sünnet şöleni, Vani Mehmet Mahallesi'nde konvoy ve kortejle başladı.

        Mehter takımı eşliğinde oluşturulan kortejin başında ise süslenen klasik otomobile binen AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Emel Gözükara Durmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir de çocukların eğlencesine katıldı.

        Süslenen belediye araçlarına oturan sünnet çocukları, şehir turu yaparak vatandaşları selamladı.

        Kortejin sona ermesiyle etkinlikler Meydan Kestel'de devam etti. Buradaki etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, Kestel Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Akın, Belediye Meclisi üyeleri, sünnet çocukları ve aileleri katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şölende çocuklara dondurma, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Animasyon, Karagöz ile Hacivat ve illüzyon gösterisinin de gerçekleştiği şölende son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Roman Orkestrası hareketli parçalarla katılımcıları eğlendirdi.

        ​​​​​​​Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kestel Belediyesi olarak çocuklarımızın bu önemli gününde onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Geleneksel hale getirdiğimiz şölenimizde bu yıl 72 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Şu anda 72 çocuğumuz ve aileleriyle eğlencemizi gerçekleştiriyoruz. Kortejiyle, animasyonuyla, mehter takımıyla dolu dolu bir programla çocuklarımızın yanındayız. Ekmeğimizi, neşemizi, eğlencemizi paylaşıyoruz. Hem çocuklarımıza hem ailelerimize hayırlı olsun inşallah." ifadesini kullandı.

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