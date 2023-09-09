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        15. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce bu yıl 15'incisi Bursa'da düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması, ödül töreniyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:07 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:29
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        15. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi
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        Bu yıl 81 il ve 18 ülkeden 12 bin 716 katılımcının 4 bin 733 robotla yer aldığı yarışmada öğrenciler, "Endüstriyel Robot Kol", "Çizgi İzleyen (Temel Seviye)", "Çizgi İzleyen (İleri Seviye)", "Hızlı Çizgi İzleyen", "İnsansız Hava Aracı (Mini Drone)", "Mini Sumo", "Tasarla-Çalıştır", "Yumurta Toplama (Caretta Caretta)", "Labirent Ustası", "Tozkoparan Robot (Temel Seviye)", "Serbest Proje", "Temalı", "Su Altı Aracı (ROV)" ve "Otonom Araç" olmak üzere 14 kategoride mücadele etti.

        Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ndeki yarışmanın ödül töreninde konuşan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, bu yarışmanın bir marka olduğunu söyledi.

        Gençlerin umut beslediği, projelendirdiği, vakit harcadığı ve uykusuz kaldığı projelerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Karagöz, "Sizin o harcadığınız her bir dakika, her bir vakit bizim ülkemizin geleceğinin umudu. Türkiye Yüzyılı'nın umudu. Burada Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarını görüyoruz." diye konuştu.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise geleceği gençlerin inşa edeceğini belirterek, "Bilim ve teknoloji, kültür ve sanatla ve tabii ki de sporla diyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

        Gençlerin heyecanına şahit olmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da yarışmanın tüm paydaşlarına teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri ve hediyeleri takdim edildi.

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