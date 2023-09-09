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        Mudanya Yolu'nun Geçit etabı 11 Eylül'de çift yönlü trafiğe açılacak

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Emek-Bursa Şehir Hastanesi arasında yapımı devam eden raylı sistem çalışmaları nedeniyle kapalı olan Mudanya Yolu Geçit etabında trafik akışının, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren çift yönlü olarak ulaşıma açılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:24 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:33
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        Mudanya Yolu'nun Geçit etabı 11 Eylül'de çift yönlü trafiğe açılacak
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        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem çalışmalarıyla ilgili yüklenici firmanın şantiyesinde toplantı gerçekleştirildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve müteahhit firma proje müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda, Emek-Şehir Hastanesi arasında yapımı devam eden raylı sistem çalışmaları ve Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattında yürütülen çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

        Her iki projenin de değerlendirildiği yaklaşık bir saat süren toplantının ardından heyet, Geçit'teki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

        İncelemelerin ardından yol yapım çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Gürkan, toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, ”Devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşıma kapalı olan Geçit'te altyapı çalışmaları tamamlandı. Üstyapı ve yol yapım çalışmaları da büyük bir hızla sürüyor. İnşallah, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan pazartesi sabahından itibaren çift şerit olarak ulaşıma açılmış olacak.” ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Durmaz ve Mustafa Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı.

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