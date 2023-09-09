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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Bursa'da ilçe kongresinde konuştu:

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "İnşallah Rabbim nasip ederse 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde de bu kez dürüst belediyecilik, gerçek hizmet nasıl olur göstermek için birkaç belediyemiz olur ve inşallah HÜDA PAR'ımız adım adım hedeflerine doğru emin adımlarla yürür." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 23:40 Güncelleme: 09.09.2023 - 23:40
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Bursa'da ilçe kongresinde konuştu:
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        Yapıcıoğlu, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Yıldırım 4. Olağan İlçe Kongresi'nde, Fas'taki depremde ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpmasıyla yaşanan kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı içinde yer aldıklarını hatırlatan Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek, parlamentoda temsil imkanı elde etmek ve Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu elde etmesi hedeflerini gerçekleştiklerini söyledi.

        Genel seçimlerdeki hedeflerin yüzde 100'ünü hayata geçirdiklerini belirten Yapıcıoğlu, "İnşallah Rabbim nasip ederse 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde de bu kez dürüst belediyecilik, gerçek hizmet nasıl olur göstermek için birkaç belediyemiz olur ve inşallah HÜDA PAR'ımız adım adım hedeflerine doğru emin adımlarla yürür." ifadesini kullandı.

        Yapıcıoğlu, emekli maaşlarına iyileştirme yapılması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

        "Kiraların 10 bin lirayı aştığı bir zaman diliminde emekliye '7 bin 500 lirayla geçin' demek doğru değildir, adalet değildir. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının çok çok altında olan bir rakamla geçinmesi mümkün değildir. Paranın bu kadar değer kaybettiği, alım gücünün bu kadar düştüğü bir zamanda emekliye 'Yılbaşını bekle. Yılbaşında seni rahatlatacağız' demek çare değildir. Emeklinin yılbaşını bekleyecek takati kalmamıştır. Mutlaka bir formül bulunup yılbaşından önce hemen seyyanen bir zam yapılmalıdır."

        Okulların açılmasına birkaç gün kaldığını anımsatan Yapıcıoğlu, dar gelirli vatandaşlara eğitim yardımı adı altında servis, gıda, kırtasiye gibi destekler verilmesini istedi.

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