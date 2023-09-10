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        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 02:39 Güncelleme: 10.09.2023 - 02:39
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        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Arapzade Mahallesi'ndeki Alemdar Tesisleri yakınlarında mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangın tüm iş yerini sardı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler samanlık yığınına sıçramadan kontrol altına alındı.

        Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta tedavi edildi.

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