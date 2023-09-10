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        Bursa'da "Saraydan Sanata" temalı sergi ziyarete açıldı

        Tezhip sanatçısı Memnune Birkan ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı "Saraydan Sanata" temalı sergi, Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 09:59 Güncelleme: 10.09.2023 - 09:59
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        Bursa'da "Saraydan Sanata" temalı sergi ziyarete açıldı
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tezhip sanatçısı Memnune Birkan ve grubunun eserlerinin yer aldığı "Saraydan Sanata" isimli sergide, 30 sanatkarın 36 eseri bulunuyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi'nde açılan sergi, 22 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın köklü tarihiyle büyüleyici bir şehir olduğunu belirtti.

        Sanatkarların, Bursa'nın kültürüne ve tarihine sahip çıktıklarını aktaran Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her projede kültürel ve sanatsal değerlerimizi, sadece Türk milletine değil, tüm dünyaya bırakılacak mirasımız olarak görüyor ve gözetiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Belediye olarak, geleneksel sanat dallarını genç nesillere aktarmak için önemli programlara imza attıklarını kaydeden Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Böylece dünün emaneti sanat dallarımızın yarınlara teslim edilmesini de garanti altına almış oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Saraydan Sanata Tezhip' sergisi de saray eserlerini tezhiple buluşturarak gün yüzüne çıkarmaktadır. Memnune Birkan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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