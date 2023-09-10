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        Bursa Ticaret Borsası 99'uncu yaşını kutluyor

        Bursa Ticaret Borsası'nın 99'uncu kuruluş yıldönümü kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:44
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        Bursa Ticaret Borsası 99'uncu yaşını kutluyor
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        Bursa Zahire Borsası adıyla 11 Eylül 1924'te Değirmenci Halil Ali Paşa Zade İbrahim Bey ve arkadaşları tarafından kurulan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), 99'uncu yaşını kutluyor.

        Kurulduğu günden bu yana kent ve ülke ekonomisine hizmet etmeyi sürdüren Bursa Ticaret Borsası'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, bugün bini aşkın üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ve en köklü borsalarından biri olduklarını bildirdi.

        Bursa Ticaret Borsası'nın aradan geçen 98 yılda gıda, tarım ve hayvancılık alanları başta olmak üzere gıda sanayiden turizme, eğitimden sosyal hayata kadar Bursa'nın kalkınmasında ve ekonomik gelişiminde öncü rol üstlendiğini dile getiren Matlı, "Köklü tarihimizden aldığımız cesaret ve ilhamla, devraldığımız hizmet bayrağını daha üst seviyelere taşımak için tüm enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Göreve geldiklerin günden bugüne hayata geçirdikleri projelerle borsanın işlem hacmini 17 kat artırdıklarını hatırlatan Matlı, "Yetkili acentesi ve A grubu büyük hissedarları arasında yer aldığımız Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) işlem hacmimizi yüzde 200 artırma başarısı gösterdik. Ayrıca TÜRİB'in en önemli ayağı olan, yetkili sınıflandırıcı hizmet ağımızı çok kısa bir süre içinde 7'ye çıkardık. Hiç kuşkusuz ki elde ettiğimiz tüm bu başarıları, ülkemizi Avrupa Ticaret Borsaları Birliğinde temsil eden ilk ve tek Türk üye olma onuruna erişerek taçlandırdık." açıklamasında bulundu.

        Cumhuriyetin zirai ve iktisadi gelişimine yön veren bir kurumu temsil etmenin sorumluluğuyla üye odaklı yenilikçi hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Matlı, şunları kaydetti:

        "Gerçekleştirilen vizyoner projelerle üyelerimizin ticari hayatlarına katkı sağlayan, şehir ekonomisine ve sosyal yaşamına dokunan bir kurum olma yolunda geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle borsamızı bugünlere getiren ve kentimizin gelişimi için hizmette bulunan tüm üyelerimiz başta olmak üzere geçmiş dönem yönetim kurulu ve meclis başkanlarımıza, yönetim kurulu ve meclis üyelerimize, komite üyelerimizle çalışanlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyor, vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."

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