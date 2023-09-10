742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz her zaman 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen gönül erlerinin Mekke'den İstanbul'a, Edirne'den Viyana'ya yansıttığı ışığın doğrultusunda bir doğruluk, insanlık ve adalet mücadelesi verdik." dedi.

Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi ile tüm Osmanlı padişahlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatan uğranda canlarını feda eden şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla yad ettiğini söyledi.

İnsanlık tarihi kadar köklü kadim Türk tarihinin yüzyıllarca süren en parlak sayfalarının ilk harflerinin Söğüt'te yazılmaya başlandığını aktaran Destici, "Dünya üzerinde milletler mücadelesi tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de devam etmektedir ve muhataplarımız, hasımlarımız, insanlık tarihinin neredeyse tamamında hüküm veren, kural koyan, adalet terazisini elinde tutan milletimizin yeniden geleceğe atacağı o büyük ve güçlü adımı endişeyle bekliyorlar. Bu tedirginlikle etrafımıza duvarlar örmeye ve sınırlar çizmeye çalışıyorlar. Kerkük'te bulunan Türk varlığından Batı Trakya'daki, Balkanlar'daki, Suriye'deki, Kafkaslar'daki, Doğu Türkistan'daki Türk varlığına kadar hepsini yok etmeye çalışıyorlar ama Söğüt'ten bir kere daha haykırıyoruz. Bunu başaramayacaksınız ve Türk milleti olarak Türk devleti olarak buna müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Destici, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini engellemek isteyenlerin başarılı olamadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz her zaman 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen gönül erlerinin Mekke'den İstanbul'a, Edirne'den Viyana'ya yansıttığı ışığın doğrultusunda bir doğruluk, insanlık ve adalet mücadelesi verdik. Şimdi çıkmış bir şeytan kulu, şerefli ve kahraman ordumuza silahlı kuvvetlerimize iftira atıyor. Bu terör işbirlikçisi hainin iftiraları kesinlikle karşılıksız bırakılmamalı. Önce mecliste dokunulmazlığı kaldırılmalı, daha sonra da hukukun önünde bu iftirasının hesabını vermelidir. "

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da Söğüt'te, Türkiye Cumhuriyeti'nden önce 623 yıl, 3 kıtada hüküm sürmüş büyük bir imparatorluğun temellerinin atıldığı bildirdi.

Bu toprakları vatan yapabilmek için nice canların yitirildiğini anlatan Aksakal, şöyle konuştu:

"Söğüt'te Osman Gazi'nin başlattığı bu kadim yolculuk, geçmişteki kahramanlıkların verdiği azim ve cesaretin yarattığı meşru bir sonuçtur. İşte bu irade yerkürede, 3 kıtada hüküm sürmüş, sadece hakim olduğu 3 kıtada değil dünyanın her karış toprağında sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, insanlığı ve adaleti hakim kılmıştır. Ancak küresel emperyalist sistem, tarihin hiçbir döneminde bu değerlere itibar etmemiş, vahşi kapitalizmin yaşaması, bir avuç zümrenin dünyanın hakimi olma ihtirasıyla yüzyıllarca mazlum toplumları hegemonyası altına almış, sömürgeciliğini sürdürmüştür. Bugün de farklı değillerdir. Sadece yöntemleri değişmiş, en güzel gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünü yani bu kadim Anadolu coğrafyasını ele geçirmenin ihtirasıyla saldırılarını sürdürmektedirler. Ne ilginç bir tesadüftür ki Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız bugünlerde yine aynı heves ve hayaller eski canlılığını korumakta, içimizdeki işbirlikçileriyle beraber türlü senaryoları denemeye devam etmektedirler."

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise 400 çadırlık bir Türkmen beyliğinden, cihan imparatorluğuna uzanan kutlu serüvende Söğüt'ün eşsiz bir yerinin bulunduğunun tarihi bir gerçek olduğunun altını çizdi.

Söğüt'te, zaferden zafere koşulan kutlu istikametin ilk taşlarının döşendiğine değinen Büyükataman, şöyle konuştu:

"Ertuğrul Gazi ile başlayan süreç yalnızca Türk tarihinin değil dünya tarihinin de akışını değiştiren birçok gelişmenin belirleyicisi olmuştur. Kutlu ecdadımızın Söğüt'teki asil duruşu ve kararlı adımları 6 asırlık evrensel bir güce ulaşmış ve coğrafyalar Türk milletinin şanlı zaferleriyle şekil almıştır. Medeniyetimizin kadim diyarı Söğüt bugün gurur duyduğumuz ve hayırla andığımız Osmanlı Devleti'nin doğmasına, genişlemesine ve dünyanın zirvesine çıkmasına beşiklik eden mübarek bir şehirdir. Söğüt'te bir uç beyliğinden doğan inanç ve irade, çağ açıp çağ kapayan bir cihan devletine ulaşmış ve şanlı zaferleriyle tarihin akışına yön vermiştir."

Bilecik Valisi Şefik Aygöl de Türk milletinin birlik ve beraberliğini sarsılmaz bir temele oturtan Osmanlı'nın filizlendiği topraklar olan Söğüt'ten tüm Türk dünyasına ve mazlum milletlere selam iletti.

742 yıldır olduğu gibi bu yıl da şenliklere kavuştuklarını belirten Aygöl, şunları kaydetti:

"Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'ten başlayarak Haymana'ya ulaşan kutlu yürüyüşü, Osmanlı'nın cihan devletliğine uzanan ilk adımları olarak tarihte yer almıştır. Bugün bizi bir araya toplayan bu manevi gücün kaynağı Söğüt ruhudur. Bu güçten beslenerek yola çıkan Osmanlı, yüz yıllar boyu 3 kıtada 7 iklimde hoşgörü ve adaletin en önemli temsilcisi olmuştur. Ayak bastığı topraklarda unutulmaz izler bırakarak güzel hasletlerle anılan ecdadımızla ne kadar iftihar etsek azdır. Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlarla ilerlediğimiz bu günlerde atalarımızdan miras aldığımız bayrağı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şerefle taşımaya devam ediyoruz. Ertuğrul Gazi'nin sancağı yere düşmeyecek, Söğüt ruhu ilelebet yaşayacaktır."