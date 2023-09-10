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        Molla Yegan Çocuk Üniversitesi ilk öğrencilerini mezun etti

        Yıldırım Belediyesi'nin hizmete açtığı Molla Yegan Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:09 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:58
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        Molla Yegan Çocuk Üniversitesi ilk öğrencilerini mezun etti
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        Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre mezuniyet programında, yazar Orhan Toker, "Dijital Çağda Anne Baba Olmak" üzerine ebeveynlerle konuşurken, TRT Çocuk sunucusu ve tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül ise tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.

        Program sonunda mezun olan öğrenciler aileleri ile birlikte etkinlik alanında hatıra fotoğrafı çektirirken mezuniyet programına katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrenciler ve aileleri ile selamlaşarak eğitim dönemini başarıyla tamamlayan minikleri tebrik etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nin çocukları Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlayacak bir eğitim yuvası olduğunu vurguladı.

        Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası Molla Yegan’ın ders verdiği 6 asırlık Molla Yegan Medresesi’ni yarınların teminatı çocuklar için, Çocuk Üniversitesi’ne dönüştürdüklerini vurgulayan Yılmaz şunları kaydetti:

        "Biz bir hayal kurduk. Osmanlı’nın ilk döneminde birçok müderrisin yetiştiği bu mekanı aslına döndürerek geçmişi geleceğe bağladık. Köklerden geleceğe diyerek yeni Fatihlerin yetişeceği bir mekanı şehrimize kazandırdık. İstedik ki bu mekandan istifade eden çocuklar, tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi çağının ve akranlarının ilerisinde olsun. O yüzden bu mekana gelen 6-12 yaş grubu çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar 23 farklı branşta eğitimler veriyoruz. Bugün de Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde eğitim alan bin dört yüz evladımızı mezun ediyoruz. Mola Yegan Çocuk Üniversitesi Türkiye’nin son 20 yılda geldiği noktayı özetleyen önemli bir eserdir. Burası; bilim adamı, astronot, pilot, mühendis ve sanatçıların yetişeceği yerdir. Burası Türkiye Yüzyılının filizidir. Çocuklarımızı destekleyen tüm ailelerimizi tebrik ediyorum ve çocuk üniversitemizde verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum."

        İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ise böyle güzel bir hizmeti Bursa’ya kazandıran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı ve ekibini tebrik etti.

        Mezuniyet programına İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç katıldı.

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