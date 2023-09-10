Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ömer Karabıyık (45) yönetimindeki 16 CYP 63 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Mahallesi kavşağında Ömer Vural (59) idaresindeki 16 CHL 95 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Çiğdem (40), Cengizhan (14) ve Çınar Karabıyık (2), Neşriye Vural (60) yaralandı.
Araçta sıkışan Neşriye Vural, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasının ardından yolda ulaşım normale döndü.