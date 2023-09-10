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        Bursa Uludağ'da erkek cesedi bulundu

        Bursa'da, Uludağ'ın yamaçlarında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 17:12 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:16
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        Bursa Uludağ'da erkek cesedi bulundu
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        Uludağ'ın eteklerinde yer alan Zeyniler Mahallesi'nin üst tarafındaki kayalık ve ormanlık alanda ceset gören bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, telefon çekmediği için ihbarcının yaktığı ateşin dumanıyla cesedin yerini tespit etti. Jandarma ve AFAD ekipleri, orman içinde yürüyerek cesedin olduğu bölgeye ulaştı.

        Ekipler, cesedin üzerinde yaptıkları incelemede, bölgede "Otçu Kadri" olarak bilinen ve 1 Haziran'dan beri kayıp olarak aranan Kadri Fidan'a (74) ait kimlik buldu.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu dağdan indirilen ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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