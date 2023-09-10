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        İznik'te vefat eden Emekli Başçavuş Salim Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde vefat eden Emekli Başçavuş Salim Yılmaz, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 19:23 Güncelleme: 10.09.2023 - 19:28
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        İznik'te vefat eden Emekli Başçavuş Salim Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
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        Geçirdiği rahatsızlık sonucu 73 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz için Eşrefzade Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda askeri personel katıldı.

        Yılmaz'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından İznik İlçe Mezarlığına defnedildi.

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