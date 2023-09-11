Bursa'nın kurtuluşunun 101'inci yılına özel konser düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Uğur Işılak, "Haydi Anadolu", "Kara Toprak", "Dağlar Bizimdir" ve "Dost Doğru Olur, Dosdoğru Olur" gibi sevilen eserlerini seslendirdi. Müzikseverler ellerinde Türk bayraklarıyla Işılak'a eşlik etti.

Müzikseverler konser sonunda Işılak ve orkestrayı uzun süre alkışladı.