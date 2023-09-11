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        Bursa'nın kurtuluşunun 101'inci yılına özel konser düzenlendi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince, kentin kurtuluşunun 101'inci yılına özel düzenlenen konserde, sanatçı Uğur Işılak sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 00:25 Güncelleme: 11.09.2023 - 00:34
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        Bursa'nın kurtuluşunun 101'inci yılına özel konser düzenlendi
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        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Uğur Işılak, "Haydi Anadolu", "Kara Toprak", "Dağlar Bizimdir" ve "Dost Doğru Olur, Dosdoğru Olur" gibi sevilen eserlerini seslendirdi. Müzikseverler ellerinde Türk bayraklarıyla Işılak'a eşlik etti.

        Müzikseverler konser sonunda Işılak ve orkestrayı uzun süre alkışladı.

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