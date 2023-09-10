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        Gelibolu'da zirai ve makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde, zirai ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 18:37 Güncelleme: 10.09.2023 - 18:37
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        Gelibolu'da zirai ve makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü
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        Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü Gelibolu Orman İşletme Şefliği Kavakköy beldesinin Ortaköy mevkisindeki zirai ve makilik alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine, Çanakkale'den 3 helikopter ve Edremit'te konuşlu 2 su atar uçak ile kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı arazisindeki bozuk orman alanına da sıçradı.

        Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı.

        Yangında yaklaşık 8 hektar ağaçlık ve makilik alan zarar gördü.

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