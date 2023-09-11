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        Bursa'da servis araçlarında denetim yapıldı

        Bursa Emniyet Müdürlüğü, il genelinde okul servislerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 09:59 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:59
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        Bursa'da servis araçlarında denetim yapıldı
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        Polis ekipleri, "Okul Yolunda Her şey Yolunda" sloganıyla gerçekleştirdikleri uygulamalarda, öğrenci servislerini durdurdu.

        Araçların, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğu, serviste rehber personel bulunup bulunmadığı, şoförlerin mesleki yeterlilik belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi.

        Servislerdeki öğrencilere kırmızı düdük hediye eden ekipler, şoför ve öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıttı.

        Ekipler, çocuklara, rehber personelin uyarılarını dikkate almaları, emniyet kemerlerinin takılması, camdan sarkılmaması, ayakta seyahat edilmemesi konularında uyarılarda bulundu.

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