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        Bursa'da evinde uyuşturucu ele geçirilen hamile kadın gözaltına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen hamile kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:25 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:39
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        Bursa'da evinde uyuşturucu ele geçirilen hamile kadın gözaltına alındı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli M.E'nin evine operasyon düzenledi.

        Şüphelinin adresinde ve üzerinde yapılan aramada 1 kilo 122 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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