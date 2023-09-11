Bursa'da evinde uyuşturucu ele geçirilen hamile kadın gözaltına alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen hamile kadın gözaltına alındı.
Giriş: 11.09.2023 - 13:25 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:39
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli M.E'nin evine operasyon düzenledi.
Şüphelinin adresinde ve üzerinde yapılan aramada 1 kilo 122 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.