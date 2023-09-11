Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgayla ilgili 11 şüpheli yakalandı Bursa'da, gece kulübüne alınmayan kişilerle mekanın güvenlik görevlileri arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir gece kulübünde 7 Eylül'de yaşanan ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, silahlı kavgada tabanca kullandığı tespit edilen ve olayın ardından Eskişehir'e kaçan şüpheli A.E. (30) ile ona yardım eden 4 kişiyi yakalayıp Bursa'ya getirdi.

Bursa'da da olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Nilüfer ilçesinde 7 Eylül'de, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki gece kulübüne gelen Ç.B, Y.K, G.K. ve M.O. ile güvenlik görevlisi G.Ş.E. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Y.K, G.K. ve M.O. ile güvenlik görevlisi G.Ş.E. silahla yaralanmıştı.

Yaralılardan G.K. hastanede hayatını kaybetmiş, diğer 3 kişi hastanede tedavi altına alınmıştı.