Bursa ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Cavit Çağlar İlkokulu'nda 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, programda yaptığı konuşmada, istiklal ve istikbal için gereken en önemli konuların başında eğitimin geldiğini vurguladı.

Öğrencilerin, Türkiye'nin umudu olduğunu hatırlatan Demirtaş, "Milletimizin önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirecek olan sizlersiniz. Bu sebeple bugünden bu hedeflere kilitlenmeli, düzenli ve disiplinli çalışmalı, kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Değerli öğretmenlerimiz istikbal ufkunda beklenen fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri sizler yetiştireceksiniz. Çocuklarımızı sevgiyle, şefkatle, ilimle, irfanla, ahlakla, faziletle donatalım. Onları itinayla yetiştirin. Ve en önemlisi iyi bir vatandaş ve iyi bir insan olmalarını sağlayın." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu program, protokol üyelerinin öğrencileri sınıflarında ziyaret etmesiyle sona erdi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ilk ders zilini çaldı.

Mudanya ilçesinde de Jandarma ekipleri tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında okul servisi şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen ve çalışanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bademli girişinde yapılan denetimde, sürücülere okul servisi yönetmeliğinde belirtilen hususlar hakkında bilgi veren ekipler, servis içindeki çocuklara da boyama kitabı ve dergi dağıttı.

İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz'un da katıldığı denetimlerde jandarma ekipleri, eğitim ve öğretim yılı süresince çocukların sağlıklı ve kazasız bir şekilde okullarına ve evlerine gidebilmeleri amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.

- Eskişehir

Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'ndeki Reşat Benli İlkokulu'nda 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi.

Törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Hüseyin Aksoy ve beraberindekiler sınıfları gezerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

- Balıkesir

Merkez Altıeylül ilçesindeki Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunu gösterisi ile piyano dinletisi sundu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ilk ders zilini çaldı.

Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm eğitim kadrosuna ve velilere eğitim öğretim döneminin başarı dolu geçmesi temennisinde bulundu.

Balıkesir'de 190 bin öğrenci, 16 bin 600 öğretmenle 1025 okulda eğitim ve öğretimin başladığını belirten Ustaoğlu, "Çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitim ve öğretimi için elimizden gelen tüm gayreti ve çabayı gösteriyoruz, göstereceğiz." dedi.

- Kütahya

Kütahya’da, 2023-2024 eğitim öğretim yılıyla birlikte 91 bin 672 öğrenci dersbaşı yaptı.

İlköğretim Haftası dolayısıyla Akkent Mahallesi’ndeki Milli Eğitim Vakfı Halime Erkan İlkokulu’nda tören düzenlendi.

Vali Musa Işın, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Eğitim sürecinin birliktelik içinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Işın, şunları kaydetti:

“Sadece okullarda değil, okul dışında da çocuklarımızı şekillendiren çok büyük etmenler vardır. Çok büyük inkişaflar söz konusu. Sadece öğretmenlerimize yükü yükleyerek bu işin altından kalkamayız. Mutlaka velilerimizi bu işin içine katmamız lazım. Çevreyi bu işin içine katmamız lazım. Çevreden, aileden soyutlanmış, sadece okula hapsedilmiş olan bir gençliği biz yetiştiremeyiz. Okullarımızın mutlaka aile işbirlikleri vardır. Bunları çok aktif hale getirelim. Evleri ziyaret edelim, aileleriyle konuşalım. Velilerle konuşalım. Çocuğun şekillenmesi ancak ilköğretim seviyesinde olabilir.”

Yeni eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de Kütahya’daki 595 eğitim kurumunda 91 bin 672 öğrencinin dersbaşı yaptığını söyledi.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu program, protokol üyelerinin öğrencileri sınıflarında ziyaret etmesiyle sona erdi.

- Yalova

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Hülya Kaya, törende yaptığı konuşmada, bu yıl bütün okulların bakım ve onarımdan geçtiğini belirterek, emeği geçenleri kutladı.

Bu yıl bütün okul çevrelerinde sağlığa zararlı madde satışlarını engellemek amacıyla emniyet ve jandarma ile çok sıkı tedbirler alacaklarını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Okul çevrelerinde bütün esnaflarımızla zaman zaman bir araya geleceğiz. Ben de bu denetimlere aktif bir şekilde katılacağım. Şüpheli gördüğünüz, okul çevrelerinde dolaşan şahıslar gördüğünüzde de emniyetimize ve jandarmamıza bildirirseniz hemen hızlı bir şekilde önlem alacağız. Okul taşıtlarıyla ilgili de çok sıkı tedbirler alacağız. Bu sene okul taşıtlarını üstlenen firmalara buradan sesleniyorum. Mutlaka ama mutlaka bizim getirmiş olduğumuz önlemlere uyun aksi takdirde bu konuda çok katı olacağımızı buradan söylüyorum."

Halk oyunları gösterisi, ilk ders zilinin çalınmasının ardından sınıfları gezen Vali Kaya ve beraberindeki protokol, Yalova Belediyesi tarafından hazırlanan kırtasiye çantalarını öğrencilere hediye etti.

- Bilecik

Bilecik’te yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 43 bin 368 öğrenci dersbaşı yaptı.

Vali Şefik Aygöl, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Malhun Hatun İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte eğitim öğretim döneminde birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

Kendisinin de öğrenciler kadar heyecanlı olduğunu dile getiren Aygöl, "Çocuklarımızın eğitimi anlamında çalışmalar ve başarılı projeler başlatacağız. Bu başarı bizim çalışmamızla olmayacak. Bir tarafta çocuklarımız olacak bir tarafta eğitimcilerimiz olacak ama diğer tarafta da annelerimiz, babalarımız olacak." dedi.

Vali Aygöl, velilerle ve öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı.

- Çanakkale

Çanakkale'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ayvacık ilçesindeki Yukarıköy İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Vali İlhami Aktaş'ın da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yukarıköy İlkokulu Müdürü Zahide Erboğa, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Yukarıköy İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Tuğba Ünzile Şen'in "Okulumuz" adlı şiirini okuduğu programda, eğitime yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine 4. sınıf öğrencileri tarafından "Okula hoş geldiniz" çiçeği sunuldu.