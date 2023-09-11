BUÜ'de doktor adayları beyaz önlüklerini giydi

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Beyaz Önlük Töreni'nde konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BUÜ'nün 50 yıla yakın bir süredir akademik faaliyette bulunduğuna işaret etti.

Bugün anne ve babaların gurur günü olduğunu belirten Kırıştıoğlu, "Yıllarca büyük emekler sarf ederek yetiştirdikleri ve doktor olmalarını istedikleri evlatlarını bizlere teslim ediyorlar. Bizler de onları en iyi şekilde yetiştireceğimizi, iyi birer hekim ve iyi birer insan olarak yetiştireceğimizi taahhüt ediyoruz." dedi.

Öğrencilerin, 6 yıl sonra tıp fakültesinden genç ve donanımlı hekimler olarak ayrılacaklarının altını çizen Kırıştıoğlu, "Beyaz önlüğü taşımak zordur. Bunun için gençlerimizin çok çalışması gerekiyor. Aileleri, kıymetli gençler yetiştirdikleri için tebrik ediyoruz. Gençlerimizi de üniversite sınavlarında başarılı oldukları ve üniversitemizi tercih ettikleri için kutluyorum. Ancak burayı kazanmak son hedef olmamalı. Asıl hedef, mesleğin zirvesine çıkmak olmalıdır. Her alanda başarıyı yakalamayı hedefleyin. Aranızdan dünyaca ünlü doktorlar çıkmasını arzu ediyoruz. Üniversitemizi yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil etmenizi istiyoruz. Ailelerinize ve hocalarınıza vefalı olmanızı istiyoruz. En önemlisi de geleceğe umutla bakmanızı istiyoruz." diye konuştu.

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun ise 53 yıldır eğitim öğretime devam ettiklerini söyledi.

Donanımlı bir fakülte olduklarını aktaran Coşkun, "UTEAK tarafından akredite edilmiş bir fakülteyiz. Ulusal ve uluslararası yeterliliklere sahibiz. Akreditasyon ve kalite çalışmalarını önceliklerimiz arasına aldık. Araştırma üniversitesi olarak Ar-Ge'ye de büyük bir önem veriyoruz. Eğitim süreçleri boyunca araştırma faaliyetlerinin içinde yer almak isteyen öğrencilerimize kapılarımız her zaman açık olacak. Öğrencilerimiz, 6 yıl boyunca alanında uzman öğretim üyelerinden kıymetli dersler alacak. Hekimlik sanatı, usta-çırak ilişkisidir. Öğrencilerimiz, derslerin yanı sıra hocalarıyla geçirecekleri vakitte bu mesleğin inceliklerini de öğrenebilecekler." açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından tıp dünyasının önde gelen akademisyenlerinden biri olan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, yeni öğrencilere ilk dersi vermek için sahneye çıkarak "Akademik Mikroçevre" isimli bir sunum yaptı.

Törende, yerleştirme sonuçlarına göre tıp fakültesini dereceyle kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Üniversite yönetimi ve öğretim üyeleri tarafından birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere beyaz önlükleri giydirilmesinin ardından okunan beyaz önlük andıyla program sona erdi.

Törene, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demir, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, diğer fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.