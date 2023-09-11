Bursa'da atık gıdalardan üretilen mamalarla, sokak hayvanları besleniyor Bursa'da, Yıldırım Belediyesi tarafından toplanan atık yemekler, kedi köpek mamasına dönüştürülerek, ilçedeki barınakta ve sokakta yaşayan hayvanlara ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde kurulan mama üretim tesisi ile haftalık toplanan 2 ton yemek atığı, kedi ve köpeklerin yiyeceği hazır mamaya dönüştürülüyor.

Haftada 1 ton mamanın üretildiği tesisten çıkan ürünler Veteriner İşleri Müdürlüğünün çalışmalarıyla başta Yıldırım Hayvan Barınağı olmak üzere, odak noktalarına ve hayvansever vatandaşlara ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'ya kazandırdıkları mama üretim tesisi ile kent genelinde hem gıda israfını önlediklerini hem de sokak hayvanlarına gıda temin ederek önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Toplanan atık yemeklerin gerekli işlemlerden geçirilerek steril bir ortamda, yüksek oranda vitamin ve mineral içeren mamaya dönüştürüldüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz kamu kurum ve kuruluşlarından, otellerden ve lokantalardan yemek ve ekmek artıklarını topluyor. Toplanılan ekmekler kırma makinasında küçültülüyor ve yemeklerle birlikte mama makinasında belirli ısılarda işleniyor. İşlenen atıklar son olarak pelet makinasına getiriliyor ve burada hayvan dostlarının yiyebileceği şekilde boyutlandırılıyor. Paketlemesi yapılan mamalar, sokak hayvanlarına dağıtılıyor. Mama üretim tesisi ile haftada 1 ton mama üretiyoruz. Böylece yılda yaklaşık 3 milyon lira tasarruf etmiş oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulamayla hem israfı önlüyoruz hem de sokak hayvanlarımıza destek oluyoruz."