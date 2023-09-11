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        Bursa'da bir kadın eski erkek arkadaşı tarafından darbedildi

        Bursa'da eski erkek arkadaşı tarafından darbedilerek burnu kırılan kadın, şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 18:10 Güncelleme: 11.09.2023 - 18:48
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        Bursa'da bir kadın eski erkek arkadaşı tarafından darbedildi
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Sibel K. (33), eski erkek arkadaşı İ.Ş. (49) tarafından darbedildi. Burnu kırılan ve darp raporu alan Sibel K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Sibel K'nin avukatı Semih Altın, AA muhabirine, şüphelinin müvekkilini taciz etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

        Müvekkilinin şüpheliden uzaklaşmak istediğini aktaran Altın, "Şüpheli müvekkilimi kolundan tutuyor, 9 kere kafa atarak müvekkilimin burnunu kırıyor. Böyle insanların tutuklanması gerekir. Çünkü hem çok fazla suç dosyası var hem de öldüreceğini söylüyor. " diye konuştu.

        Polis merkezine giderek şüpheli hakkında şikayette bulunduklarını belirten Altın, "Şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı. Şüpheli şu anda aranıyor. Müvekkilim şu anda burnundaki kemiğin kaynamasını bekliyor. Kaynadıktan sonra ameliyat olacak. Şu an zor durumda." ifadelerini kullandı.

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