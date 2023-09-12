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        Bursa Uludağ Üniversitesinde yetiştirilen 120 çeşit şeftalinin hasadı yapıldı

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi tarafından öğrencilerin eğitimine ve araştırma projelerine katkı sağlamak amacıyla yetiştirilen 120 çeşit şeftalinin hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:49
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        Bursa Uludağ Üniversitesinde yetiştirilen 120 çeşit şeftalinin hasadı yapıldı
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        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en geniş kampüs alanlarından birine sahip olan BUÜ'de farklı meyve ve sebzelerin üretimi yapılıyor.

        Şeftali üretiminin her geçen yıl kapasite artışı ile önemli bir yere sahip olmaya başladığı üniversitede, Ziraat Fakültesi bünyesinde 10 dönümlük alanda bir taraftan bilimsel projeler yürütülürken bir taraftan da öğrencilere mesleki eğitim veriliyor.

        Üretiminin yapıldığı 120 şeftali çeşidiyle, öğrencilere nitelikli eğitim verilmesine katkı sağlanırken, araştırma projeleri konusundaki deneyimlerini de geliştiriyor.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümran Ertürk, 2015 yılında 10 dönümlük alanda kurulan bahçede şeftali, nektarin, basık şeftali ve sanayiye yönelik 120 şeftali çeşidi yetiştirildiğini ifade etti.

        Şeftali çeşitlerinin çoğunlukla İspanya'dan getirildiğini kaydeden Ertürk, "Ürünler arasında bulunan basık ve sanayi tipi şeftali, ülkemizde yeni yeni yetiştirilmeye başlandı. Buradaki temel amaç; farklı şeftali çeşitlerinin üreticilere tanıtılmasını sağlamak ve yeni bahçelerin bu çeşitler ile kurulmasına yardımcı olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Aynı arazide bulunan TÜBİTAK 1001 destekli "Şeftalide Modern Terbiye Sistemlerinin Ülkemiz Şartlarında Uygulanabilirliği" konulu doktora projesinin de tamamlandığını aktaran Ertürk, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında üç farklı şeftali çeşidinde, sekiz farklı terbiye sisteminin Bursa koşullarında uygulanabilirliğini araştırdık. Terbiye sistemlerinin vejetatif gelişim, verim, meyve kalite parametreleri ve üretim maliyetleri üzerine etkilerini araştırdık. Çalışma sonunda elde edilen verilere göre terbiye sistemlerinin ağaçların vejetatif gelişim, verim, meyve kalitesi ve işçilik üzerine etkilerinin farklı olduğunu gördük. Bu sistemlerden bazılarının erken ve yüksek verim ile düşük işçilik maliyetleri, yönetim kolaylığı ve nispeten mekanizasyona uygunluğu bakımından klasik sistem olan vazo sistemine üstünlük gösterdiğini belirledik."

        BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise Ziraat Fakültesinin Türkiye genelinde önemli bir konumda olduğunu belirtti.

        Yürütülen çalışmaların, "araştırma üniversitesi" vasfına değer kattığını vurgulayan Yılmaz, "Bu katkıların artması ve proje sayısının yükseltilmesi için ciddi bir destek veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Dekanlığımızı ve proje üreterek bizlere katkı sağlayan tüm öğretim üyelerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ayrıca hasadı yapılan şeftalilerin döner sermaye üzerinden satışının yapıldığı ve elde edilen tonlarca ürünün kampüs içerisindeki mağazalarda tüketicinin beğenisine sunulduğu bildirildi.

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