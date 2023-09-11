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        Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen hamile kadın tutuklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan hamile kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:25 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:25
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        Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen hamile kadın tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 kilo 122 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan M.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıkça sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan kadın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Polisin düzenlediği operasyonda, şüphelinin adresinde ve üzerinde yapılan aramada 1 kilo 122 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

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