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        Türkiye'deki astım hastası çocuklar, Bursa'da gerçekleştirilen kampta buluştu

        Bursa'nın İznik ilçesinde, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nihat Sapan ve Doç. Dr. Şükrü Çekiç önderliğinde 4-9 Eylül 2023 tarihleri arasında Astım ve Alerjili Çocuklar Eğitim ve Spor Kampı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:55 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:59
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        Türkiye'deki astım hastası çocuklar, Bursa'da gerçekleştirilen kampta buluştu
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        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İznik'te astım ve alerjili çocukların eğlenmeleri ve sosyalleşmeleri için eğitim ile spor kampı yapıldı.

        BUÜ'den çok sayıda personelin görev aldığı etkinlikte, astım hastası çocuklara; astım ve astım ilaçlarını kullanma konularında eğitim verildi.

        Bursa'da yaşayan çocukların yanı sıra İstanbul, Ankara, Aydın, Yalova, Eskişehir ve Kocaeli'nden gelen çocuklar için özyönetimlerini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamp sorumlusu BUÜ'lü Akademisyen Prof. Dr. Nihat Sapan, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 50 katılımcıyla beraber kampın başarıyla geçtiğini aktardı.

        Kamplarda her gün astım ile ilgili bir konunun anlatıldığını ve çocukların sorularının yanıtlandığını belirten Sapan, "Katılımcı çocuklarımıza solunum fonksiyon testleri uygulandı. Gün içinde spor aktivitesi olarak sabah egzersizleri, yüzme, voleybol, masa tenisi ve basketbol müsabakaları yapıldı. Bu aktivitelerin yanı sıra İznik Belediyesi tarafından tesis edilen araçlarla çocuklara İznik'in tarihi değerleri ve Çini Vakfı gezisiyle İznik Çinisi'nin yapım aşamaları tanıtıldı." ifadelerini kullandı.

        Sapan, ilk astım kampını 1996 yılında Prof. Dr. Ülker Öneş ile birlikte gerçekleştirdiklerini ve kampın o günden bugüne Türkiye'deki tek astım ile alerjili çocuklar kampı olma özelliğinin devam ettiğini vurguladı.

        Astımlı çocuklarla zaman geçirmek ve sorularını cevaplamak için çok sayıda öğretim üyesi kampı ziyaret etti.

        Kampı ziyaret eden isimler arasında, Prof. Dr. Ülker Öneş, İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Tamay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Pınar Uysal, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Metin Aydoğan ve İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Esra Özek Yücel yer aldı.

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