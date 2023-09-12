Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi Bursa'da 6 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılan tutuklu Kamil Cihat İ, tutuksuz sanık Raif Aytaç U, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu sanık Oktay Y. ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki Müjgan A, olay tarihinde eşi Mahmut A. ile ayrı yaşadıklarını, vefatından üzüntü duyduğunu belirterek, şikayetçi olduğunu dile getirdi.

İbrahim Ç. ise sanık Kamil Cihat İ'nin olay günü içinde alkol olan 12-13 pet şişe ile çamlığa geldiğini mahalle sakinlerinden duyduğunu belirterek, "(Bunlar son kaldı, başka üretim yok. Bunları da sevdiğim insanlara vereceğim) demiş. Sevdiği insanlar öldü. Ben Kamil'in kaçak alkol sattığını defalarca gördüm. Gözünde görme kaybından söz ediyor ancak kullanmadığını söylüyor, kendisi de kullanmıştır." diye konuştu.

Diğer maktullerin yakınları da şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Sanık Kamil Cihat İ. ise suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Piremir ve Akçağlayan mahallelerinde geçen yıl 13 Kasım'da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınan 14 kişiden Bülent D, Mahmut A, Erhan S, Necip Ç, Erol O. ve Şakir Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.