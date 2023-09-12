Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da okul çevrelerinde servislere yönelik denetimler devam ediyor

        Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okul servislerine yönelik denetimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da okul çevrelerinde servislere yönelik denetimler devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması sebebiyle Bursa genelinde okul çevreleri ve okul servislerine yönelik tedbirleri artırarak denetimlere devam edildiği bildirildi.

        Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "Geleceğimizin teminatı olan çocukların ve gençlerin huzur ortamı içerisinde eğitim görmesi, her türlü suçtan uzak tutulması ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerimizi gerçekleştirdik. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileriz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Maçta 6 gol var!
        Maçta 6 gol var!
        Netflix'ten bir zam daha!
        Netflix'ten bir zam daha!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş

        Benzer Haberler

        Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı
        Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı
        Kavgayı ayırdığı için bıçaklanmıştı; kurtarılamadı (2)
        Kavgayı ayırdığı için bıçaklanmıştı; kurtarılamadı (2)
        Eğlence mekanındaki silahlı çatışmada 4 tutuklu, 3 ev hapsi, 5 tahliye
        Eğlence mekanındaki silahlı çatışmada 4 tutuklu, 3 ev hapsi, 5 tahliye
        Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edil...
        Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edil...
        Kavgayı ayırdığı için bıçaklanmıştı; kurtarılamadı
        Kavgayı ayırdığı için bıçaklanmıştı; kurtarılamadı
        Türkiye'deki astım hastası çocuklar, Bursa'da gerçekleştirilen kampta buluş...
        Türkiye'deki astım hastası çocuklar, Bursa'da gerçekleştirilen kampta buluş...