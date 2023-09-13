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        Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir soğuk hava deposunun açık havada bulunan plastiklerin olduğu bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 02:33 Güncelleme: 13.09.2023 - 02:46
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        Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Çukurca Mahallesi'nde soğuk hava deposunun açık havadaki bölümündeki plastiklerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, plastikleri saran alevlere müdahale etti.

        Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

        Depodaki çok sayıda plastik sepet zarar gördü.

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