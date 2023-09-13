Mudanya'nın Kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle etkinliler düzenledi

İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Şükrü Çavuş Anıtına çelenk sunuldu.

Ardından Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Mudanya Dans ve Müzik Festivali ile devam etti.

Mütareke Meydan’ında düzenlenen festivalde yurtiçinden ve yurtdışından dans ve müzik ekipleri de sahne aldı.