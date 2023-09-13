Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:46 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı

        Adresinde bulunamayan diğer zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Putin ve Kim bir arada
        Putin ve Kim bir arada
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Sette yangın çıktı
        Sette yangın çıktı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler

        Benzer Haberler

        Bursa'da domuz avında tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bursa'da domuz avında tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bursa'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı
        Bursa'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü
        Bursa'da bir kadının darbedilmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı
        Bursa'da bir kadının darbedilmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı
        Mudanya'nın Kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle etkinliler düzenledi
        Mudanya'nın Kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle etkinliler düzenledi
        Sibel'i dövüp, ölümle tehdit eden eski sevgilisi yakalandı
        Sibel'i dövüp, ölümle tehdit eden eski sevgilisi yakalandı