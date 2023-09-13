Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başladı

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan rekolte beyan alım süresi, 13 Ekim günü mesai bitiminde sona erecek. Rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alınmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, rekolteyle ilgili büyük bir sıkıntı olmayacağını öngördüklerini ifade etti.

Asa, hasat dönemine az bir süre kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"Faaliyet alanımız olan kooperatif bölgelerimizden, yani sahadan gelen bilgiler, mahsulün her geçen gün kendini gösterdiği ve istenilen düzeyde olduğu yönündedir. Hasat dönemine artık çok az bir süre kaldı. Yağışların olmasıyla birlikte rekoltede artış beklenmektedir. Bölge ve ülke rekoltesi de ürün alım politikamızda etkili olacaktır. Üreticilerimizin vereceği rekolte beyanları Marmarabirlik'in ürün alım politikasını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle ortaklarımızdan gerçeğe yakın rekolte beyanı vermelerini bekliyoruz. Ortaklarımızdan gelecek rekolte beyanından sonra 2023-24 iş yılı ürün alım miktarımız ve fiyatlarımız belirlenecektir."

Bir önceki yıl üreticiye destek olmak amacıyla ortalama yüzde 150 fiyat artışıyla ürün alımı yapıldığını, bu sene de üreticinin emeğinin korunacağını vurgulayan Asa, "Bundan önceki yıllarda olduğu gibi son ürün alım kampanyasında zeytin fiyatları üreticinin yüzünü güldürmüştür. Bu kampanya döneminde de gerçekçi bir fiyat politikamız olacaktır çünkü Marmarabirlik'i de korumak zorundayız. Bir yıllık kazanç fayda sağlamaz, biz üreticimize her yıl kazandırmak istiyoruz. Marmarabirlik'in ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak üreticilerimizin hakkı ve emeği korunacaktır." ifadesini kullandı.