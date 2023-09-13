Bursa'da bir gelin hastanedeki babaannesini gelinliğiyle ziyaret etti Bursa'da dünyaevine giren Hatice Dilara Uğur, düğüne katılmak için Kahramanmaraş'tan kente geldiğinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki babaannesi Zeliha Uğur'u ziyaretinde elini öptü.

Bursa Uludağ Üniversitesinden (BUÜ) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'tan torununun 8 Eylül'deki düğünü için Bursa'ya gelen Zeliha Uğur, rahatsızlanarak BUÜ Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Düğünü olan Hatice Dilara Uğur ise babaannesini görebilmek ve elini öpebilmek için gelinliğiyle hastaneye gitti.

Hatice Dilara Uğur, babaannesinin Kahramanmaraş'tan kendisinin mutlu gününde yanında olabilmek için geldiğini belirtti.

Hazırlıkların tamamlandığı ve tüm davetlileri çağırdıkları için düğünü iptal edemediklerini aktaran Uğur, "Böyle bir olay başımıza geldi ama düğünü ertelememiz de çok zor olacaktı. O yüzden düğün günü babaannemi görmek ve elini öpmek istedim. Akşam düğünümüzü yapacağız. Bir yanımız buruk olacak. Kendisinin iyileşmesi ve sağlığına kavuşması bizim en büyük hediyemiz olacak. İnşallah taburcu olacağı zaman gelecek ve babaannemi bizzat ben çıkaracağım." ifadelerini kullandı.

BUÜ Hastanesi yetkilileri ise 1 Eylül'de rahatsızlanarak acil servise gelen hastanın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini, hayati tehlikesinin bulunmadığını ve tedaviye devam edileceğini bildirdi.