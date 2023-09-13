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        Bursa'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:06 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:06
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        Bursa'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        Remzi S. (58) idaresindeki 48 RE 885 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi Göl kavşağında Leyla Ulutaş'ın kullandığı (32) 16 BKS 345 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ulutaş, savrularak yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, sürücünün kırmızı ışıkta geçtiği bu nedenle kazanın gerçekleştiği iddia edildi.

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