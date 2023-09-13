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        Bursa'da asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor

        Bursa'da düzenlenen asayiş ve trafik uygulamasında 19 sürücüye 12 bin 64 lira para cezası uygulandı, 424 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, farklı suçlardan aranması bulunan 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:12
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        Bursa'da asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor
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        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, asayiş, narkotik, terörle mücadele, kaçakçılık ile organize suçlarla mücadele ve trafik ekiplerinin katılımıyla kentin çeşitli noktalarında uygulama yapıldığı bildirildi.

        Denetimlerde, 19 sürücüye 12 bin 64 lira para cezası kesildi, 424 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

        Yapılan kimlik sorgulamalarında; basit yaralama suçundan aranması bulunan bir kişi, güveni kötüye kullanma suçundan aranması bulunan bir kişi, konut dokunulmazlığı ihlali suçundan aranması bulunan bir kişi, nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranması bulunan bir kişi ve uyuşturucu madde bulundurma suçundan 2 kişi, toplamda 6 kişi yakalandı.

        Denetimlerde ayrıca, 3 gram esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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