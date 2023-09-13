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        Bursa'da bir öğrenci yakını okul müdürünü makamında darbetti

        Orhangazi ilçesinde Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aysel Bağın makamında bir öğrencinin ablası tarafından darbedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:20
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        Bursa'da bir öğrenci yakını okul müdürünü makamında darbetti
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        Alınan bilgiye göre, bir 9. sınıf öğrencisinin ablası Z.Y, müdür Bağın’ın makam odasına girdi. Z.Y. bir süre sonra Bağın'a hakaretler edip saldırdı. Odadaki müdür yardımcısının araya girmesine rağmen müdürü darbeden Z.Y. güçlükle buradan uzaklaştırıldı.

        Orhangazi Devlet Hastanesinden darp raporu alan Bağın daha sonra Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne giderek Z.Y'den şikayetçi oldu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya ile liseye giderek müdüre geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Diğer yandan, Orhangazi’deki eğitim sendikalarının temsilcilerinin yarın okul önünde saldırıyı protesto ederek basın açıklaması düzenleyeceği belirtildi.

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