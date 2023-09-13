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        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:33
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        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        İddiaya göre, Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Engin Yılmaz, tartıştığı 4 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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