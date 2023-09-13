Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İstanbul'daki trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadın Bursa'da toprağa verildi

        İstanbul'un Fatih ilçesinde, özel halk otobüsü, motosiklet ve minibüsün karıştığı trafik kazasında motosikletten düşerek ağır yaralandıktan sonra hastanede yaşamını yitiren 5 aylık hamile Meryem Büşra Levent, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'daki trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadın Bursa'da toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Otopsi işlemlerinin ardından Levent'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı.

        Defin işlemleri için babasının yaşadığı Bursa'ya getirilen Levent'in cenazesi, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Hamitdede Camisinde kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığına defnedildi.

        Cenazeye Levent'in ailesi ve yakınları katıldı.

        - Olay

        Fatih'te Yasin Levent yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette giden Abdülselam M'nin kullandığı 34 CES 735 plakalı minibüsle çarpışmış, Yasin Levent ile arkasında oturan 5 aylık hamile Meryem Büşra Levent yere düşmüştü.

        Bir süre yolda sürüklenen kadın, Murat S. yönetimindeki 34 HO 1293 plakalı özel halk otobüsünün arka lastiğinin altında kalarak ağır şekilde yaralanmıştı. Levent hastanede hayatını kaybetmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Yeniler sahaya iniyor!
        Yeniler sahaya iniyor!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek

        Benzer Haberler

        Bursa Büyükşehir Belediyesi "yalın belediyecilik" uygulamasıyla 796 milyon...
        Bursa Büyükşehir Belediyesi "yalın belediyecilik" uygulamasıyla 796 milyon...
        Tarım ve Peyzaj AŞ Bursaspor'a sponsor oldu
        Tarım ve Peyzaj AŞ Bursaspor'a sponsor oldu
        Tartıştığı yeğenini 13 el ateş edip öldürdü
        Tartıştığı yeğenini 13 el ateş edip öldürdü
        AK Parti Bursa'da 5 ilçe başkanının ataması yapıldı
        AK Parti Bursa'da 5 ilçe başkanının ataması yapıldı
        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Bursa'da bir öğrenci yakını okul müdürünü makamında darbetti
        Bursa'da bir öğrenci yakını okul müdürünü makamında darbetti