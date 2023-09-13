Bursa'daki nitelikli dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi Bursa'da satışını yaptıkları konutları vatandaşlara teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddiasıyla hakkında dava açılan iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet D, Emin A, taraf avukatları ve mağdurlar katıldı.

Müteahhit olduğunu belirten Ahmet D, yıllardır Emin A'nın inşaat firmasından temelden daire aldığını ve bunları ilanla sattığını anlattı.

Firmasının maddi sıkıntıları nedeniyle sözleşmeyle satıcılara devrini yaptığı bu daireler için ödeme yapamadığını belirten sanık, bu nedenle dairelerini alamayan müştekilerin mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Bu mağduriyetleri karşılamak için iflas kararı vermediğini aktaran sanık, mağdurların zararını karşılamak istediğini dile getirdi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Emin A. ise yıllardır ticaret yaptığı Ahmet D'ye sahibi olduğu inşaat firmasından vadeli şekilde daireler sattığını anlattı.

Bu evleri alan Ahmet D'nin ise sözleşmeyi devrederek daireleri başkalarına sattığını belirten sanık, işleri kötü gittiği için kendisine ödeme yapmayan Ahmet D'ye ait dairelerin tapularını vermediklerini ifade etti.

Dairelerini alamayan müştekilerin kendisini hedef seçtiğini aktaran Emin A, işlerinin aksamaması için Ahmet D'ye destek olduğunu ve bazı müştekilerin zararını karşıladığını dile getirdi.

Ticaret hayatının devam ettiğini belirten sanık, "Bu lekeyi temizlemek istiyorum. Keşke sözleşmelere imza atmasaydım ama güvenmiştim. Ahmet D'nin ödeme yapamayacağını bilmiyorduk." dedi.

Şirketlerinin ahlakında kimseyi icraya vermenin bulunmadığını ifade eden Emin A, Ahmet D'nin de durumunu bildiği için icraya vermediğini anlattı.

Müşteki, tanık ve avukat beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesinde 2021 yılında bir inşaat firmasından daire almak için sözleşme yapan 32 kişi, dairelerin teslim edilmediği ve farklı kişilere satıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. İnşaat firması sahibi Emin A. ve daireleri ondan alarak satışını yapan Ahmet D. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 320 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanıklar hakkında 6 müştekinin şikayeti üzerine aynı suçtan 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın da görülmesine devam ediliyor.