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        Bursa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

        Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:41
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        Bursa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
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        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen şüpheliler ve adresleri belirlendi.

        Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 17 zanlı yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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