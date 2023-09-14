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        Orhangazi'de okul müdürüne saldırı iddiası

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde eğitimciler, ilçedeki bir lisede okul müdürünün, öğrencinin ablası tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:40 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:03
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        Orhangazi'de okul müdürüne saldırı iddiası
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        Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitimin Gücü Sendikası'nın temsilcileri, Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aysel Bağın'ın bir öğrencinin ablası tarafından darbedilmesini kınadı.

        Okul önünde bir araya gelen sendikalar adına açıklama yapan Türk Eğitim Sen Bursa 2. Nolu Şube Başkanı Fatih Gümüş, eğitim-öğretim yılının henüz başında bir öğrencinin ablası tarafından saldırıya uğrayan meslektaşlarının yanında olduklarını söyledi.

        Bu çirkin saldırıyı kınadıklarını belirten Gümüş, "Bütün yetkilileri artık daha ciddi tedbir alma konusunda harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.

        Gümüş, şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirleri içeren mevzuat düzenlemelerinin zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etkin hale getirilmesi, disiplin yönetmeliklerinin yetersizliklerinin giderilmesi, okullarda güvenlik önlemlerinin alınması vs. gibi düzenlemeler zaman kaybetmeden yapılmalıdır. Öğretmene verilen değer hususunda öğrenci ve ailelerin bilinçlendirilmesi, öğretmene şiddet vakalarının önünün alınması anlamında gözden kaçırılmaması gereken hususların başında gelmelidir." ifadesini kullandı.

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