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        Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluş sevinci Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinde canlandırıldı

        Bursa'nın Yunan işgalinde yaşadığı acılar ve 101 yıl önce yaşanan kurtuluş sevinci, Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda, kısa bir oyunla yeniden gözler önüne serildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:50 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:50
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        Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluş sevinci Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinde canlandırıldı
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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları, Meclis Toplantı Salonu'nda 101 yıl öncesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve işgal yıllarında Bursa'da yaşanan Yunan zulmünü canlandırdı.

        Bursa'nın işgal haberinin Ankara'ya ulaşmasının ardından Başkent'te meclis üyelerinin yaşadığı üzüntü ve bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Meclis kürsüsüne puşide-i siyah olarak adlandırılan siyah örtünün serilmesi sahnesi yaşatıldı.

        Bursa'nın işgalden kurtuluş haberi ve ardından meclis kürsüsünden kara örtünün kaldırılması sahnesi de 101 yıl sonra yeniden canlandırıldı.

        Büyükşehir Belediye Meclisi başkanlık kürsüsüne sembolik olarak serilen kara örtü ise Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve siyasi parti grup başkanlarıyla birlikte kaldırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, "Rabbim bir daha böyle bir felaketi şehrimize, ülkemize ve milletimize göstermesin diye dua ediyoruz. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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