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        İş insanı Yılmaz Sezer'in teknesinde öldürülüp denize atılmasıyla ilgili davada mütalaa verildi

        Bursa'nın Gemlik ilçesinden tekneyle açılan iş insanı Yılmaz Sezer'in Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde cesedinin bulunmasının ardından cinayet şüphesiyle haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:57
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        İş insanı Yılmaz Sezer'in teknesinde öldürülüp denize atılmasıyla ilgili davada mütalaa verildi
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        11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emre Çağlar D. ve Güler Ö, tutuksuz sanıklar Göksel Ş, Erdem A, Ali E. ve Ercan A. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Emre Çağlar D, Güler Ö, Göksel Ş, Erdem A. ve Ali E'nin, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, Ercan A'nın ise beraatine karar verilmesini istedi.

        Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Emre Çağlar D, diğer sanıkların eylemine dahil olmadığını ileri sürdü.

        Sanık Emre Çağlar D, Güler Ö. ile maktul Yılmaz Sezer vasıtasıyla tanıştıklarını anlatan sanık, "Olay günü olay yerine tekne almaya gitmiştim. Yanıma para ve senet almıştım. Sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle pişmanım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

        Olaylarla ilgilisi olmadığını iddia eden Güler Ö. ise maktulün kendisine işlerine karışmamasını söylediğini, bu sebeple olayın ardından arayıp sormadığını, sonrasında ise Emre Çağlar D. ile görüşerek ona ulaşmaya çalıştığını anlattı.

        Daha sonra maktulü bulmak için bir televizyon programına da başvuru yaptığını dile getiren sanık beraatini istedi.

        Diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

        Güler Ö'nün kız kardeşi Huriye A'yı da tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde 19 Eylül 2021'de erkek cesedi bulunmasının ardından çalışma başlatılmış, el ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri olan ve yaklaşık 10 gün denizde kaldığı değerlendirilen kişinin Yılmaz Sezer (78) olduğu belirlenmişti.

        Gemlik'ten denize açılan Sezer'in yatı ve teknesi bulunduğu bilgisi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, cesetle aynı yerde, üzerinde kopmuş vinç mekanizması bulunan ahşap sandığı da incelemeye almıştı. Sandık üzerindeki seri numarasından üretildiği yer ve satıldığı kişilerin bilgisine ulaşan polis, teknik ve fiziki takip sonucu yat ve teknenin İstanbul Tuzla'da bir marinada demirli olduğunu tespit etmişti.

        Marinadaki yatta yapılan aramada, çöp poşetlerinde ölen kişiye ait olduğu belirlenen kanlı kıyafetler ile halı, kelepçe ve bazı materyaller ele geçirilmiş, Sakarya, Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Çağlar D. ve Güler Ö. ile diğer 4 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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