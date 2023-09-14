Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bıçakla halasını öldürüp babaannesini yaraladığı iddia edilen kişi kaçtı

        Bursa merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi halasını bıçakla öldürdü, babaannesini de ağır yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 18:55 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bıçakla halasını öldürüp babaannesini yaraladığı iddia edilen kişi kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde üç katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, şüpheli Yiğit B. (24) ile halası Safiye Vardar (45) ile babaannesi Sabriye B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        İddiaya göre, kısa sürede büyüyen olay sırasında, Yiğit B, halasını ve babaannesini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Safiye Vardar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan babaanne Sabriye B. ise ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Vardar'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Rusya: Tüm 'ciddi' teklifleri değerlendirmeye hazırız
        Rusya: Tüm 'ciddi' teklifleri değerlendirmeye hazırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Baran'a Bulgaristan kancası!
        Baran'a Bulgaristan kancası!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tarım işçilerinin kavgasında midibüs kundaklandı!
        Tarım işçilerinin kavgasında midibüs kundaklandı!
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!

        Benzer Haberler

        Bursa'da Mümine teyzenin talebi üzerine mahallesinde kentsel dönüşüm projes...
        Bursa'da Mümine teyzenin talebi üzerine mahallesinde kentsel dönüşüm projes...
        İş insanı Yılmaz Sezer'in teknesinde öldürülüp denize atılmasıyla ilgili da...
        İş insanı Yılmaz Sezer'in teknesinde öldürülüp denize atılmasıyla ilgili da...
        Bursa'da hurdacıların elektroşoklu, sopalı kavgası kamerada
        Bursa'da hurdacıların elektroşoklu, sopalı kavgası kamerada
        Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluş sevinci Bursa Büyükşehir Belediyesi Me...
        Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluş sevinci Bursa Büyükşehir Belediyesi Me...
        Bursa'da iki aile arasındaki hurda toplama kavgası kameraya yansıdı
        Bursa'da iki aile arasındaki hurda toplama kavgası kameraya yansıdı
        Orhangazi'de okul müdürüne saldırı iddiası
        Orhangazi'de okul müdürüne saldırı iddiası