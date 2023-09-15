Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Giriş: 15.09.2023 - 11:08 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:10
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda Selçuk Mahallesi'ndeki bir ikametinin önünde saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen M.Y. ve A.Y'yı yakaladı.
Evde yapılan aramada 6 kök yetişkin Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.