Bursa'da hareket halindeki tramvaya tabancayla ateş eden zanlı tutuklandı
Bursa'da yol kenarında yürürken hareket halindeki tramvaya ateş eden şüpheli tutuklandı.
Bursa'da şehir içi toplu taşımada kullanılan tramvayın camında mermi deliği olduğunu fark eden vatman, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olayla ilgili araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekipleri, tramvay güzergahındaki güvenlik kameralarını inceledi.
Yaklaşık 150 güvenlik kamerasından 800 saat görüntüyü inceleyen ekipler, olayın Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde gerçekleştiğini, B.E. (17) ile birlikte yol kenarında yürüyen Bilal K'nin (40) belinden çıkardığı tabancayla tramvaya ateş ettiğini belirledi.
Polis, Bilal K. ve B.E'yi yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal K, nöbetçi hakimlikçe "olası kastla adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Bilal K'nin tramvaya ateş etmesi yer alıyor.