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        Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 23:29 Güncelleme: 15.09.2023 - 23:35
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        Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Şükran T. idaresindeki 16 AIM 555 plakalı otomobil, Alanyurt Mahallesi Esenler Caddesi'nde, Yunus Emre K. (18) idaresindeki 16 BEP 744 plakalı motosiklete çarptı.

        Yunus Emre K, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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