Bursa'da "satılık devlet okulu" iddialarına ilişkin valilikten açıklama: Bursa'da "satılık devlet okulu" iddialarına ilişkin bazı basın yayın kuruluşlarındaki haberler ile sosyal medya paylaşımlarına yönelik valilikten açıklama yapıldı.

Bursa'da "satılık devlet okulu" iddialarına ilişkin bazı basın yayın kuruluşlarındaki haberler ile sosyal medya paylaşımlarına yönelik valilikten açıklama yapıldı.

Açıklamada, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde imar planında lise binası alanı olan, mülkiyeti 4 kişiye ait taşınmaz üzerine maliklerin vekili tarafından yapılan iki adet 24 derslikli lise binasının Milli Eğitim Bakanlığınca 8 yıllığına kiralandığı bildirildi.

Kiralama süresi sonunda bu binaların ve arsalarının Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesiyle ilgili 30 Aralık 2014'te kira protokolü imzalandığı belirtilen açıklamada, inşaatlar tamamlandıktan sonra Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi ve Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim öğretime başlandığı anlatıldı.

"Satılık devlet okulu" iddialarına ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

"Okul binalarını yapan şahsın vekalet verdiği kişiler tarafından söz konusu okul binaları ile ilgili tahliye davası açılması üzerine, tahliye talebine karşı Asliye Hukuk Mahkemesinde 'menfi tespit' davası açılmış olup mahkeme, ihtiyati tedbir kararı vererek tahliyeyi durdurmuştur. Davalardaki süreçler devam etmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararı üzerine, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi ve Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesinde mevcut binalarda eğitim öğretim sürdürülmektedir."