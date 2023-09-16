Bursa Gastronomi Festivali'nde "tahanlı pide" yeme yarışması düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Bursa Gastronomi Festivali etkinlikleri kapsamında "tahanlı pide" yeme yarışması yapıldı.

Merinos Parkı'nda düzenlenen festivalde, kente özgü lezzetin halk arasında bilinen adıyla gerçekleştirilen "En Fazla Tahanlı Pide Yeme Yarışması"na kura ile belirlenen 16 kişi katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte katılımcılar, en fazla pideyi yiyebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Toplam 16 dakika süren yarışmada birinciliği 8 tahinli pide yiyen 22 yaşındaki Şevval Aylar, 7 pide tüketen Murat Aygit ikinci, 5 pide yiyen Sabri Yıldızhan üçüncü oldu.

Yarışmanın birincisine 10, ikinciye 4, üçüncüye ise iki çeyrek altın verildi.

Birinci olan yarışmacı Şevval Aylar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaya katılacağı için sabahtan beri bir şey yemediğini söyledi.

Yarışmanın başında biraz zorlandığını belirten Aylar, birinci olduğu için mutluluk duyduğunu kaydetti.