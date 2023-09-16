Bursa'da kız arkadaşını öldüren kişi, kendi hayatına da son verdi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kız arkadaşını öldüren kişi, aynı tabancayla kendi yaşamını da sonlandırdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kız arkadaşını öldüren kişi, aynı tabancayla kendi yaşamını da sonlandırdı.

Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak'ta yaşayan bir çocuk annesi Nurgül Demir (38), erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Tuncay Şener (35) ile tartıştı.

Şener, yanındaki tabancayla Demir'i öldürdükten sonra kendi hayatına da son verdi. Bu sırada evde bulunan ve yaşananları gören Demir'in kızı, komşulardan yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Nurgül Demir'in ve Şener'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Demir ve Şener'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.