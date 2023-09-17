Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yapılan uygulamalarda 4 aranan kişi yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan uygulamalarda 4 aranan şahıs yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:21 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yapılan uygulamalarda 4 aranan kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan uygulamalarda 4 aranan şahıs yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla hareketli ve sabit yol uygulamalarının yapıldığı bildirildi.

        Açıklamada, 656 kişinin UYAP sorgulamasının yapıldığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

        "Değişik suçlardan aranmaları bulunan toplam 4 şahıs yakalanmıştır. Bir işletmede ruhsatsız silah ele geçirilmiş, diğer bir işletmeye ise 4207 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapılmıştır. Ayrıca toplam 173 araç kontrol edilmiş, 15 araca toplam 22 bin 241 TL trafik para cezası uygulanmıştır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!

        Benzer Haberler

        Nurgül, kendisini öldürüp intihar eden sevgilisi ile 1 ay önce tanışmış
        Nurgül, kendisini öldürüp intihar eden sevgilisi ile 1 ay önce tanışmış
        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde Mustafa Ceceli sahne aldı
        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde Mustafa Ceceli sahne aldı
        Karacabey Belediyespor - Adıyaman FK: 0-1
        Karacabey Belediyespor - Adıyaman FK: 0-1
        Bursa'da, arının soktuğu kadın öldü
        Bursa'da, arının soktuğu kadın öldü
        Borç- alacak kavgasında sırtından bıçaklamıştı; tutuklandı
        Borç- alacak kavgasında sırtından bıçaklamıştı; tutuklandı
        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi
        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi