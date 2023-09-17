Bursa'da yapılan uygulamalarda 4 aranan kişi yakalandı Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan uygulamalarda 4 aranan şahıs yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan uygulamalarda 4 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla hareketli ve sabit yol uygulamalarının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, 656 kişinin UYAP sorgulamasının yapıldığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Değişik suçlardan aranmaları bulunan toplam 4 şahıs yakalanmıştır. Bir işletmede ruhsatsız silah ele geçirilmiş, diğer bir işletmeye ise 4207 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapılmıştır. Ayrıca toplam 173 araç kontrol edilmiş, 15 araca toplam 22 bin 241 TL trafik para cezası uygulanmıştır."